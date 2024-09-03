Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve ekiplerin müdahale ettiği anlar, dron ile görüntülendi.

Yangın, Uzunçınar Mahallesi mevkiinde bulunan kavaklık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti yan yolundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi de dron ile havadan görüntülendi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA