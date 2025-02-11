Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Yükselen burcu aslan olanların kendinden övgüyle bahsedildiği zaman daha mutlu olduğunu görmeniz mümkün. Eğer yükselen aslanla bir ilişkiniz varsa, onu sadece şımartmanız yeterli! Vücudundan, saçlarından, bakışlarından sık sık bahsedin. Karşılığında da içinizi ısıtacak bir sevgi yaşamaya hazır olun. Dost canlısı olan aslan her zaman birlikte yemek yemek, bir ara gelip eğlenmek ister. Tabi liderin kim olduğundan bahsetmemize gerek yok! Dikkat çekmeyi başarır çünkü dikkat çekmek için elinden geleni ardına koymaz. Sözünün eri olan aslan, dostluklarını uzun süre sürdürür. Bir söz verdiyse mutlaka yerine getir.

Yükselen Aslan Burcu Kadını Özellikleri

Saçları her zaman ilgi odağıdır yükselen aslan kadınının. Orta boylu, dikkat çeken bir kişiliğe sahiptirler. Özgüvenleri oldukça yüksektir. Espri yapmayı severler. Mükemmeliyetçi oldukları aşikardır. Gurur neredeyse soy adlarıdır. Zor bir kişiliğe sahip olan bu burç, insanlarla hemen iletişime geçmez.

Bu yüzden kibirli gibi gözükebilir. Güçlü bir yapısı vardır. Ne istediğini bilir ve istediği şey uğruna bir ömür harcayabilir. Eğlenmeyi oldukça sever. Doğallık onun için ön plandadır. Eğer sizinle bir arkadaşlık kurarsa, ne kadar samimi olduğunu anlamanız mümkündür. Yalnız kırmızı bir çizgisi vardır yükselen aslan burcu kadınının; ihmal edilmeye asla gelemez! Her zaman ilgi ister. Bunu da açıkça söyler. Cömerttir, kimin ihtiyacı varsa elinden geleni esirgemez. Hayatta aktif olmak ona enerji verir. Kenarda köşede yalnız kalmaya asla gelemez! Meslek hayatında da liderlik vasfıyla ön plana çıkar. Sorumluluk sahibidir.

Yükselen Aslan Erkeği Özellikleri

Yükselen aslan erkeği, bir kelimeyle tasvir edilebilir; dominant. Girdiği ortamda lider olmak, ipleri elinde tutmak ister. Kusursuz gidişatı sadece kendisinin yaratacağından hiç şüphesi yoktur. Adından söz ettirmek onun için kolaydır. Yükselen aslan erkeğinin gözdesi olmak, onu övmekten geçer. Yaptığı her şeyi, fiziksel özelliklerini beğenildiğini bilmek ona güç katar. İnsanlardan saygı görme arzusu vardır.

Özgüveni oldukça fazladır. Umutsuzluk ve çaresizlik gibi kavramlarla adının yan yana gelmelerine tahammülleri yoktur! Böyle durumlarda ise içine kapanırlar. Her şeyin yolunda gitmesi, onların da yardımıyla olur. Açık ve aktif olmaya özen gösterirler. Güçlü hissettikleri her zaman mutludurlar. Karizmatik dış görünüşleriyle ilgi odağı olmak onların işidir! Bazı konularda sabit düşünceli olmaları, sinir bozucu olsa da onları başarıya götürdüklerine inandırır. Sempatik, kendini sevdirebilen bir erkektir yükselen aslan erkeği.

Nazik olmak, kelimelere özen göstermekten hoşlanır. Aşk hayatında da ipler kendi elinde olmalıdır. Güven varsa, yükselen aslan erkeğinin de mutluluğu vardır. İlişkileri uzun yıllar sürer. Sadık ve nazik özellikleri, her kadını hoşnut eder:

Yükselen Aslan Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yükselen aslan burcu kadınları, giyim tarzları ile en önce kendilerini fark ettirirler. Giyim konusunda oldukça dikkatli ve özenli davranırlar. Genel olarak dikkatleri toplayan renkleri tercih ederler.

Ayrıca yükselen aslan burcu kadınları, farkı ve güzel kombinler yaparlar. Yükselen aslan burcu kadınları, gelişen modaya uygun zevkli giyim tarzları ile öne çıkarlar. Bununla birlikte duygusal durumları ne olursa olsun hiçbir zaman gelişigüzel giyinmezler. Giyim tarzlarına bakarak duygu durumlarını anlamak mümkün değildir.

Yükselen aslan burcu kadınları, giysilerinin kaliteli ve pahalı olmasına dikkat ederler. Yani kıyafete para harcama konusunda elleri oldukça açıktır. Özellikle turuncu, mor ve kırmızı gibi renkleri sıklıkla tercih ederler. Bunun yanı sıra takı takmak da onlar için oldukça önemlidir.

Yükselen Aslan Kadınının Dış Görünüşü Nasıldır ?

Yükselen aslan burcu kadınları, son derece alımlı ve güçlü bir görünüme sahiptirler. Çekici bir vücuda sahip oldukları için bulundukları ortamda ilgi görürler. Yükselen aslan burcu kadınlarının saçları ya çok uzun ve gür olur ya da çok kısa olur. Aynı zamanda ekstrem bir durum olmadığı sürece cilt problemleri yaşamazlar.

Genellikle geniş alına sahiplerdir. Yükselen aslan burcu kadınlarının teni, buğday rengindedir ve ciltleri ışıl ışıl parlar. Son derece dikkat çekici bir fiziğe sahip olan yükselen aslan burcu kadınları, bakımlarını aksatmamaya özen gösterirler.