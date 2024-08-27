Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri'de toptan yumurta fiyatlarında 35 kuruşluk bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta Afyon'un Başmakçı ilçesinde tanesi 2,75 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,10 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, kılavuz yumurtanın birim fiyatı da 1,55 TL'den 1,90 TL'ye çıktı. Benzer bir durum Kayseri'de de gözlendi; burada duble yumurtanın tanesi 2,66 TL'den 3,01 TL'ye, kılavuz yumurtanın fiyatı ise 1,70 TL'den 2,05 TL'ye ulaştı.

ÜRETİCİ KÂR ETMEYİNCE TAVUKLAR KESİME GÖNDERİLDİ

Ekonomime konuşan Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, "Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı" diye konuştu.

"1 YUMURTA 1 DAL SİGARA ETMİYOR"

Şu an 1 adet yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunun altını çizen Salt; yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini sözlerine ekledi.