Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergisi düzenlemesi getirildi. Bu değişiklik, ithalat işlemlerinde ve yurt dışı alışverişlerde maliyetleri artıracak.

Yeni düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen ürünler için uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, diğer ülkelerden gelen ürünler için bu oran yüzde 60 olarak uygulanacak. Bu vergi oranları, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gönderilen ve ticari nitelikte olmayan, değeri 30 Avro’yu aşmayan eşyalar ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaçlar için geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı imzası taşıyan 4458 sayılı Gümrük Kanunu kararında şu ifadelere yer verildi:

"29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YENİ VERGİ ORANLARI VE İTHALAT DÜZENLEMELERİ

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

Aynı Kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir."

Diğer Cumhurbaşkanı kararıyla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.