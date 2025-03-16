Daha önce 25 bin lira olan üst limit, döviz kurlarındaki artış ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mevzuatta kimlik tespiti için belirlenen tutar göz önünde bulundurularak 185 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu değişiklik, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yurt içinde sağlanan döviz veya kıymetli maden kredilerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullanan işletmelerin grup şirketleri ya da ortakları, döviz cinsinden teminat gösterebilecek.

Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.