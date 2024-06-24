Yurtiçi Kargo; satış, pazarlama ve idari işler departmanlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Son yıllarda operasyonel otomasyon projelerin ve kapasite artışına yönelik yatırımlarını artıran Yurtiçi Kargo; satış, pazarlama ve idari işler departmanlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Buna göre Genel Müdürlüğe bağlı bulunan Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu Satış Genel Müdür Yardımcılığı ve Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevleri olarak ikiye ayrıldı.

Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Çin getirilirken, Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Yurtiçi Kargo Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Soner Arslan getirildi.

Yurtiçi Kargo Satış Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilen Cüneyt Çin, 2011 yılında başladığı Yurtiçi Kargo kariyerinde müfettişlik, operasyon müdürlüğü, bölge müdürlüğü, özel müşteriler müdürlüğü, Türkiye satış müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı.

Yurtiçi Kargo Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise 2002 yılında Yurtiçi Kargo’da satış uzmanı olarak kariyerine başlayan ve daha önce müfettişlik, operasyon müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunan Soner Arslan getirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Organizasyonel yapımızı en iyi, hızlı ve en işlevsel hale getirmek için kendimizi güncellemeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Satış ve Pazarlama faaliyetlerimizi daha etkin yürütmek maksadıyla ilgili departmanlarımızı birbirinden ayırdık. Ayrıca Pazarlama ve İdari İşler birimlerimizi tek bir genel müdür yardımcılığına bağladık” dedi.

Bu hamleyle sahada gerçekleştirilen idari işler çalışmalarının, pazarlama gözüyle icra edilmesini planladıklarını belirten Önyol, “Satış faaliyetlerimizde de daha hızlı kararlar almak ve tamamen satışa odaklı bir departman oluşturmak amacıyla bir organizasyon değişikliğine gittik. Artık ilgili satış departmanımız tek bir odak noktasıyla satış faaliyetlerini yürütüyor olacak” dedi.

Önyol, sözlerini şöyle tamamladı: "İki departmanımızın da başında Yurtiçi Kargo’da çeşitli görevlerde bulunmuş, şirketimizin tüm alışkanlıklarını bilen iki arkadaşımızı getirdik. Bu hamlemizin tüm müşterilerimize başarı ve memnuniyet getirmesini temenni ediyorum."