Yıllardır astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini de duyurmuştu.

"Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" diyerek herkesi şaşkına çeviren Yusuf Güney, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Güney'in "2030’a doğru kıyamet geliyor" şeklinde söylediği iddia edilen sözler sosyal medyada yayıldı. Bazı kişiler bununla dalga geçerken, kimileri de Güney'e tepki gösterdi.

Yusuf Güney, son olarak "Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz" şeklindeki açıklamasıyla gündemi sarstı.