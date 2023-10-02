Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin teminatı gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda yapılan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde eğitimler devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün Türkiye Yüzyılı’nda gençlere armağanı olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Kocaeli’nin en büyük gençlik merkezi olmasının yanı sıra gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle bölgenin yeni cazibe mekânı oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100. yıl dönümü 29 Ekim 2023’te resmi açılışı yapılması planlanan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaya başlandı.

Kayıtlar yarın başlıyor

Teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde daha önce satranç, müzik, sosyal medya ve öfke kontrolü eğitimleri verilmeye başlanmıştı. Eğitim yelpazesini genişleten Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde verilen bu derslere ilaveten diksiyon, robotik kodlama, grafik tasarım, işaret dili, hat sanatı ve psikoloji atölyeleri gibi eğitim ve kurslar da açılıyor. Eğitimlere katılmak isteyen 11-29 yaş arası gençler Genc-i Âlâ’nın web sitesi https://genciala.basiskele.bel.tr/ linkine girerek internet üzerinden 3-5 Ekim tarihleri arasında başvuru oluşturabilecek.

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere kültürden sanata, teknolojiden spora her alanda maddi ve manevi destek sağlayan Başiskele Belediyesi, gençliğe değer değerler eğitimi de veriyor. Dinine, vatanına, bayrağına milletine ve kültürüne bağlı sorumluluk sahibi, yardımsever ve hoşgörülü birer birey olarak gelecek nesillerin yetişmesine önem veriyor. Kentte ikamet eden 8-14 yaş çocuklara yönelik verilen Değerler Eğitimi ilçe genelindeki tüm Gençhanelerde ve Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenli olarak veriliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerden faydalanmak isteyen gençler, 444 41 10 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek.