Geçtiğimiz üç yılda adından sıkça söz ettiren Z Doğa Derneği “Vizyon Grubu” çalışması ile yeni dönemde görev yapacak kadrolarını belirledi. Bursa merkezli çalışan derneğin yeni başkanı önceki dönem Z Doğa İzmir temsilciliği görevini yürüten Akın Zayim oldu.BURSA (İGFA) - Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Z Doğa yeni dönem kadrosunda dikkat çeken sayıda öğrenci topluluğu temsilcisi bulunuyor.

Özellikle ziraat ve veteriner fakültesi öğrencilerinin öne çıktığı temsilciler Emincan Çelikkaya, Ezgi Güneyli, Serhat Çakır, Süleyman Topakçı, Elif Çağla Erkmen ve Eren Ali Güçtekin isimlerinden oluşuyor.

Başkan vekili görevini Z Doğa Burdur temsilcisi olan Tuğra Tongur’un üstlendiği derneğin kurucu başkanı Melih Çetin’in Sakarya temsilciliği, sonraki başkanı Eren As ise Balıkesir temsilciliği yapmıştı.

Z Doğa yeni dönemde yaş sınırında değişikliğe giderek gençlik ve tecrübeyi birleştirecek önemli bir adım atmış oldu.

Saymanlık görevi Bursa’nın tanınmış mali müşaviri Hacı Bektaş Aykut’a emanet edilirken arama kurtarma görevlisi Mehmet Emin Akan, eğitim sorumlusu ise Dilara Gezgez şeklinde belirlendi. Yeni dönemin genel sekreteri ise veteriner öğrencisi ve Bilim ve Doğa Topluluğu’nun çiçeği burnunda başkanı Sudem Duran oldu.

Z Doğa iletişim sorumlusu Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yağmur Akın olurken, Yusuf Mete Pehlivan ve Damla Suden Bayram başkan yardımcılığını üstlendi.

Tıbbı ve aromatik bitkiler alanında verdiği eğitimler ile tanınan Ziraat Mühendisi Kemal Özdemir derneğin yeni danışmanlarından biri oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat hayatında önemli çalışmalara imza atan Müzik Topluluğu E. Başkanı (UMT) Mertcan Bilgilisoy, Z Doğa’nın bir diğer danışmanı olarak belirlendi.

Nilüfer Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi Burhan Kurtulmuş Aytoslu yeni dönemde dernek sözcüsü olarak seçildi.