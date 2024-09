Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Karesi ve Altıeylül Belediyesi zabıtaları, 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 1-7 Eylül günleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında kutlama programı Atatürk Anıtı’nda başladı. Atatürk Anıtı’na, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, tüm zabıtaların Zabıta Haftası’nı kutladı. Törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri katılım sağladı.

“Halkımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içindeyiz”

Zabıta Teşkilatı’nın kamunun topluma yansıyan yüzü olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Mavuk “198. yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında atılmıştır. Kurulduğu günden bu yana görev alanına giren konularda en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olan teşkilatımız, belediyenin halka açılan kapısı durumundadır. Halkımız için var olmanın bilinciyle; halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde çalışan Zabıta Teşkilatı, vatandaşların güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Şahsım ve mesai arkadaşlarım adına bize her zaman destek olan, emir ve talimatları ile bizi koordine eden ve özverili çalışmamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a sonsuz teşekkürlerimi sunar, tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri gayret ve özveriyle zabıta haftamızı kutlar, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.