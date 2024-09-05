Bilecik’te düzenlenecek olan Kurtuluş Sempozyumu, katılımcı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında Bilecik’te Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla bir sempozyum düzenlenecekti. Sempozyum, Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" denildi.