Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara ceza yağdırdı. Belediye ekipleri, 2023 yılının ilk 7 ayında kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen 82 kişi ve kuruma toplam 317 bin lira para cezası kesti.

Osmangazi Belediyesi, ilçede belirlenen alanların dışında moloz, hafriyat ve benzeri atıkları dökenlere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri, ilçenin farklı yerlerine gelişi güzel malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan ve bazı bölgelerde yol güvenliğini tehlikeye düşüren kişi ve kurumlara, Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işlem uyguluyor. Kendi arazileri olsa dahi izinsiz olarak moloz dökümü yapan gerçek kişilere bin 295 TL ile 40 bin 189 TL arasında para cezası uygulanırken, kurumlara ise bin 295 TL ile 67 bin 39 TL arasında ceza kesiliyor.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturan ve izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenleri tespit etmek için drone ile gece gündüz takip yapan ekipler, 2023 yılının ilk 7 ayında çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini belirlediği 82 kişi ve kuruma, toplam 317 bin lira para cezası kesti. Osmangazi Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara boş arazilere moloz ve inşaat atığı dökmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, döküm yapan şahısları gören vatandaşların da belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.