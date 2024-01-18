Kartepe’de zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat ve son zamanlarda yağ gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edilirken, reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde fahiş fiyat artışı belirlediklerinde tespit tutanağı tutarak, İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildiriyor. Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.