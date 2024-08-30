30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı, Mudanya ve İznik’te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Zaferin 102. yıldönümü İznik’te Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal marşı ile başladı. İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın çelenk takdimiyle başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Buradaki programın ardından protokol üyeleri kortej eşliğinde Kaymakamlık binasına kadar yürüyerek halkın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulünden sonra Nilüfer Hatun Çini Çarşısında 30 Ağustos resepsiyonu gerçekleştirildi.

Mudanya’da ise, İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık ve Mudanya Belediyesi çelenginin sunulması ardından, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Jandarma Komutan Vekili Üst Teğmen Alper Öz, SGK Mudanya Gurup Komutanı Elyesa Koyuncuoğlu, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateş, gaziler, sivil toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtından oluşturulan kortej sahil boyunca yürüyerek Kaymakamlık binası önünde son buldu. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’nin Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti. ardından Mütareke Evi önünde gerçekleşen etkinliklerle devam edildi.