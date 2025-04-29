Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Ümit Özdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı.

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek mahkemeden beraatını talep ettiler.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasının mütalaasının hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül’e erteledi.