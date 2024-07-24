Erikli'nin 19 litrelik damacana suyuna yüzde 15 zam yapıldı. İşte zam sonrası yeni fiyat...

Son dönemde temel gıda fiyatlarındaki artışlar, damacana sulara da yansıdı. Erikli'nin 19 litrelik damacana suyunun fiyatı yüzde 15 zamla 115 TL'ye yükseldi. Böylece, 19 litrelik bir damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği hesaplandığında, bir bardak suyun fiyatı 1 TL'yi bulmuş oldu.

Diğer markalarda ise damacana su fiyatları 99.90 TL'ye kadar çıktı. Sektördeki genel fiyat aralığı 95 TL ile 115 TL arasında değişti.

Damacana su fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında artan maliyetler, özellikle akaryakıt zamları ve pet şişe fiyatlarındaki yükseliş yer aldı.