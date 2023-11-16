Avokado salatası yapmak için gereken malzemeler:

1 adet avokado

7 adet fesleğen yaprağı

6-5 adet çeri domates

50 gr marul

kuzukulağı

roka

1 adet salatalık

Limon suyu (Doğal olacak)

50 gram kadar yaban mersini

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Bir tutam tuz

Avokado salatası nasıl yapılır?

Öncelikle yeşillikleri güzelce yıkayıp salatayı koyacağınız kasenin içine koyun. Daha sonra fesleğenleri elinizle parçalara bölerek salatanın içine koyun. Sonra salatalığı dört parçaya böldüğümüz çeri domatesleri ve doğradığınız avokadoyu tabağa ekleyin. En son olarak da yaban mersinlerini içine ekleyin.

Salatanın sosunu hazırlarken kesinlikle yağ koymuyoruz. Sos için taze limon suyu azcık tuz yakıcı özellikteki keten tohumunu ekleyip küçük bir kasede karıştırın. Sirke de ekleyebilirsiniz size kalmış lezzet kattığı söylenmektedir.