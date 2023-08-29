CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin,mesajında Cumhuriyetimizin 100. yılında, her alanda milletimiz için mücadele edeceklerini söyleyerek,

"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."

Bugün, son Türk devletinin kurulmasına vesile olan, 30 Ağustos 1922 ‘de kazandığımız Büyük Zafer ‘in 101. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Tarihi olayları yaşandığı dönemin koşulları içinde değerlendirmek ancak tarih bilincine sahip olmakla mümkündür. Olumsuz birçok etkenin varlığına rağmen zor şartlarda gerçekleşen Kurtuluş savaşı ve sonucunda kazanılan zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile ona inanmış Türk milletinin bağımsızlık destanıdır. Bu millet, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı, milletin özgürlüğü ve güvenliği söz konusu olduğunda nasıl hareket edeceğini, birlik ve beraberlik ruhunun değerini yaşayarak, bedeller ödeyerek öğrendi ve ilelebet bekçiliğini yapmaya söz verdi.

O gün bizi başarıya ulaştıran kararlılık ve ruh hali haklı bir övünç sebebidir. Gidenler geri dönmeyi düşünmeden gitmişler, Çetmilli Ali Çavuş sekiz yaşında bıraktığı oğlu Mehmet Onbaşıyla 11 yıl sonra Dumlupınar da aynı cephede karşılaşıp, omuz omuza savaşmış, Çakırözlü Şemsi Hanım’ın tarifsiz gayreti, kendini feda eden Gül Nazik ’in o asil tavrı, Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş, Gördesli makbule, Çete Emir Ayşe ve adını sayamadığım nicesi bana ne dememişler, Vatan ve inançları uğruna candan ve canandan vazgeçmişlerdir.

Eseriniz, armağanınız, emanetiniz ve vasiyetiniz olan ülkenin bölünmez bütünlüğünü, demokratik değerleri, hukukun üstünlüğünü, hedef gösterdiğiniz çağdaş uygarlığa ait Cumhuriyetin tüm kazanımlarını koruma ve geliştirme mücadelesini ödünsüz sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, her alanda milletimiz için mücadele edeceğiz. Bu bizim, aziz milletimize namus sözümüzdür.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerine değindi.