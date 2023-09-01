1 Eylül Dünya Barış Günü, insanlığın bir arada yaşama arzusunu ve barışın önemini vurgulayan önemli bir gün olarak kutlanır. Bu özel gün vesilesiyle Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, barışın değerini vurgulayan bir konuşma yayınladı.

"Dünya barış gününde tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diliyorum.

“Yurtta sulh, dünyada sulh” sözünün ne kadar çok değerli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz.

“Hayati bir sebep olmadıkça, savaşlar bir cinayettir.” diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün insanı yaşamı yücelten, şahsiyetli davranışıdır ki ona tüm dünya insanlarının saygı ve sevgisini kazanmıştır.

Dünyada ki tüm canlıların, tabiatın varlığının huzurlu bir şekilde devam etmesini isteyenler elbette ki barış yanlılarının isteği ve ütopyasıdır.

Bütün varlıkların ortak yaşam hakkını savunan elbette ki barıştan yana olanların arzusudur.

Barışın da öncelikle yurt içinde sağlanması bunun için bütün yönetim erkini seçimle eline alan yetkililerin insanı ayrıştıran değil, bütünleştiren birleştiren bir felsefeyi benimsemesi bütün insanlığın çıkarına olacaktır.

Bir kez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise Er eteğin tuttun ise Bir kez hayır ettin ise Binde bir ise az değil diyen Yunus Emreyi;

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörürlükte deniz gibi ol diyen Mevlanayı;

Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Diyen Hacı Bektaş-i Veliyi anlamak okumak, Yurtta ve Dünyada Barış sözünü Mustafa Kemal Atatürk’e söyleten öz felsefemiz ve hoşgörümüzün kaynağıdır.

Ülkemizin ve dünyamızın 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun!!

Zemci Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı"