İstanbul’da düzenlenen sempozyumda Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin önemli bir üs ve enerji koridoru haline geleceği belirtildi.

“Zengezur Koridoru: Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkilerine Etkisi” konulu sempozyum Bilgi Üniversitesi’nde düzenlendi. Sempozyuma, TAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Eski Genel Sekreteri, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ve Ekonomist-Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram katıldı. Burada basın mensuplarına konuşan TAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, “Zengezur Koridoru’nun ülkelerimize vereceği en büyük fayda, ekonomik faydadır. Burada biz ekonomide tasarrufların sağlanması önceliğiyle zaman kazanılması başka üçüncü ülkelere ihtiyaç duymadan direkt Azerbaycan - Türkiye adasında gümrüksüz veya gümrüğün sadece kendi kontrolümüzde olduğu noktalardan yapılmasını sağlayan bir nakliye aynı zamanda bir koridordan bahsediyoruz. Bu koridorun ülkelerinizdeki iş adamlarına da nasıl etki edeceğini, bizim hayatımıza, iş hayatımıza nasıl etkileyeceğini konuşup tartıştığımız bir sempozyumumuz bugün başladı. Bu koridor başladıktan sonra ülkelerimiz arasında ekonominin yanı sıra kültürel yakınlaşmanın, gidiş gelişlerin, turizmin artması da çok fazla olacağını öngörüyoruz” dedi.

“İki devlet tek milletli bir projemiz”

Ekonomist-Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram özellikle Dağlık Karabağ Savaşı’ndan sonra koridorun öneminin çok daha öne çıktığını belirterek, “Şimdi burada bir kuzeyde kuzey yolu var. Orta orta koridorla Çin’le bağlantı olan bir yol var ki o da Zengezur’dan geçecek. Yine alttan iki tane daha proje var. Birisi de Kalkınma Yolu Projesidir. Kalkınma Yolu Projesi şu: Hindistan, G-20’de başkanlığını yapmıştı. Orada bir proje vardı. İsrail Hayfa Limanı’ndan mallar Avrupa’ya taşınacaktı. Burada Türkiye baypas ediliyordu. Yine aynı şekilde İran üzerinden geçen bir yol vardı. O zaten şu an kullanım dışı olacak Zengezur Projesi ile beraber. Burada önemli olan hep diyoruz ya, ’İki devlet tek millet’ diye. İki devlet ve tek milletli bir projenin göbeğindeyiz. Türkiye zaten lojistik anlamında ve uluslararası ticaret anlamında altyapısını tamamlamış, enerji arz güvenliği yüksek olan bir ülke. O yüzden Çin’deki malların Avrupa’ya taşınması, Avrupa üzerinden de Londra’ya gitmesi açısından Zengezur Projesi hem maliyeti düşük hem de en avantajlı lokasyon anlamında. Ve zaten burada Dağlık Karabağ savaşıyla beraber bunun çözümlenmesi. İki ülkenin Azerbaycan Türkiye’deki ilişkileri de güçlendirmiş oldu. Tabi buradaki İsrail’in burada baypas olması, İran’ın Ermenistan’a destek vermesi, İran’ın da bu lokasyondan çıkacak olması burada büyük bir sorun olarak gözükse de bütün Avrupa gördü ki Rus Ukrayna krizinden sonra eğer enerji arz güvenliği sağlanmazsa Avrupa’da ticaret duruyor. Çünkü Rus Ukrayna krizinden sonra biliyorsunuz Avrupa’ya özellikle doğal gaz sevkiyatı sekteye uğradı. Almanya’da şu anda fabrikalarda doğal gaz sıkıntısından dolayı üretim aksaklığı yaşanıyor ve resesyona girmiş durumda. O yüzden Türkiye enerji koridoru olma babında ve Zengezur koridorundan geçme babında çok önemli bir ülke” diye konuştu.

“Türkiye önemli bir üs haline gelecek”

Türkiye’nin önemli bir üs haline geleceğini belirten Bayram, “Türkiye biliyorsunuz en son Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Burada enerji hava haline getireceğiz. Rus doğal gazı gazının taşınması, Azeri doğal gazının taşınması Türkiye önemli bir üs haline gelecek. Özellikle Tekirdağ bölgesinde enerji hava bölgesi sağlanacak. Burası Türk Devleti teşkilatına olan ihracatımız da önemli. Türk Teşkilatlarına 5.6 milyar dolarlık bir ihracatımız çok önemli. Bu ihracatın da kısa yoldan gelmesi bizim malların kısa bir şekilde gitmesi, oradaki ithalatımızın yapılması adına Zengezur Koridoru en maliyeti düşük olan koridor. Türkiye 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke. Bizim sürdürebilir bir büyümemiz var. Ve son 3 yılı kesintisiz bir büyümemiz var. Şu anda 5.9 büyüdük son üçüncü çeyrekte. Ve bunu 4.4 olarak yıl sonunda kapatmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.