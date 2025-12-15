Mavinin ve yeşilin buluştuğu Büyükçekmece, genç şairlerin şehrin ruhunu dizelerine taşıdığı ve hayal güçlerini, duygularını paylaştığı Büyükçekmece konulu şiir yarışmasıyla bir kez daha renklendi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışı ve ödül töreninde genç şairler ödüllerini alarak başarılarını taçlandırdı. Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Büyükçekmece konulu şiir yarışmasında, 2010-2014 yılları arasında doğan ve ilçede ikamet eden çocuklar, hayallerini ve duygularını dizelere taşıyarak eserlerini jüri üyelerine sundu. Yarışmanın değerlendirme kurulunda Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner, Yazar Işık Öğütçü, Eğitimci-Yazar Banu Tozluyurt ve Öğretmen-Şair-Yazar Özgür Mercan görev aldı. Dereceye giren genç şairler, düzenlenen ödül töreninde değerlendirme kurulu üyeleri tarafından ödüllerini aldı. Dereceye giren şairlerin listesi şu şekilde oluştu:

"Birincilik ödülü: İlke Telgeren

İkincilik ödülü: Nilsena Altun

Üçüncülük ödülü: Damla İlgen

Mansiyon alan genç şairler

Eylül Naz Kırış

Meliha Tuanna Kul

Yusuf Efe İlhan".