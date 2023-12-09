Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent tarihinde görülmemiş hizmetleri art arda Adanalıyla buluşturarak, kırılması zor bir rekora imza atıyor.ADANA (İGFA) - Borcu gelirinin 4 katı olarak devraldığı Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, 2024 bütçesi itibariyle geliri borcunun 4 katı hale getiren, üstelik bu mali mucizeyi pandemi ve deprem gibi büyük olumsuzluklara rağmen gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar, trafik problemini azaltacak Göl Mahallesi Bulvarı’nın ardından, Ahmet Zenbilci Bulvarı’nı da açarak halkın hizmetine sundu.

Kozan ilçesine giden yoldaki trafiği rahatlatacak Ahmet Zenbilci Bulvarı’nın açılışı, Adanalı sanatçı Murat Kekilli’nin konseri eşliğinde gerçekleştirildi.

ART ARDA ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER HALKLA BULUŞUYOR

Siyasiler, muhtarlar ve Adanalıların katıldığı açılışta konuşmasına; “Bu memleketi bizlere vatan yapan Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı şehitlerimizi asla unutmayacağız. Ne mutlu bize ki; Mustafa Kemal Atatürk gibi, yaptıklarıyla dünyadaki mazlum milletlere ilham olmuş bir önderimiz var” mesajıyla başlayan Başkan Zeydan Karalar, devasa borç yükü, pandemi ve depremlere rağmen, Adana’nın dört bir yanında halkla buluşturdukları ve şehrin sorunlarına çözüm olan hizmetlere yenilerini eklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Hayata geçirilen yol, su, altyapı, alt geçit, köprü, kreş, park, arıtma ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, hizmete giren iki bulvarın ardından, önemli 3 bulvar daha açılacağını belirtti.

Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesiyle Kozan ve İmamoğlu ilçelerine, Yumurtalık ve Ceyhan’ın köylerine yeterli ve sağlıklı suyun ulaşacağını bildiren Başkan Zeydan Karalar, D-400 üzerinde yapılan iki alt geçidin hizmete girdiğini, Türkmenbaşı Alt Geçidi’nin de aralık ayı içinde açılacağını duyurdu.

GÜCÜMÜ, ENERJİMİ HEMŞEHRİLERİME HİZMETTEN ALIYORUM

Bunca işi, pandemiye ve depreme rağmen yapabilmelerini, parayı iyi kullanan, halkın parasını koruyan, doğru yönetim anlayışına sahip olmaları sonucunda yapabildiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, gücünü ve enerjisini hemşehrilerine hizmet etmekten aldığını vurguladı.

Sarıçam ilçesine hizmetlerinden dolayı muhtarlar Başkan Zeydan Karalar’a çiçek verdi. Ardından Ahmet Zenbilci Bulvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Adanalı sanatçı Murat Kekilli, güzel parçalarını açılışa gelenler için seslendirdi.