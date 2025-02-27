12. dakikada Nazım Sangare, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri çıkardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada Victor Hugo, ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Juan’ın ıskaladığı topa kale önünde Matsuki vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay, Yunus Atakaya, Taylan Utku Aydın, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş, Atakan Müjde, Yusuf İnci, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş
Yedekler: Şant Kazancı, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin, Ege Ketahte, Furkan Ulupınar, Berk Yıldızlı
Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma, Victor Hugo, Matsuki, Juan
Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Kubilay Kanatsızkuş, Dennis, Miroshi, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Juan (dk. 12), Matsuki (dk. 38) (Göztepe)