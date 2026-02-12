Araç sahiplerinin her yıl yenilemek zorunda olduğu zorunlu trafik sigortasında şubat ayına ilişkin azami prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayımladığı güncel tabloya göre, sürücülerin hasar geçmişine göre belirlendiği basamak sisteminde primler dikkat çekici seviyelere çıktı.

Veriler, özellikle İstanbul’da risk grupları arasındaki farkın belirgin şekilde büyüdüğünü ortaya koydu. En yüksek risk kategorisindeki sürücüler ile en düşük risk grubundakiler arasında ciddi bir prim uçurumu oluştu.

Türkiye’de araç sayısının en yoğun olduğu şehir olan İstanbul’da, 4. basamakta yer alan standart bir otomobil sahibi şubat ayında zorunlu trafik sigortası için en az 17 bin 59 TL ödeyecek. Ancak sürücünün risk basamağı düştükçe prim tutarı katlanarak artıyor.

En yüksek risk grubunda (0. basamak) yer alan bir sürücünün ödeyeceği tutar 51 bin 177 TL’ye kadar çıkarken, en düşük risk grubundaki (8. basamak) bir sürücü için prim 8 bin 530 TL seviyesinde hesaplandı.

Ankara’da en düşük prim 8 bin 288 TL olarak belirlenirken, İzmir’de bu tutar 8 bin 47 TL olarak açıklandı.

Ticari araçlarda tablo daha ağır

NTV'nin haberine göre, ticari taşımacılık yapan araçlarda prim yükü çok daha yüksek.

Yeni tarifeyle birlikte özellikle toplu taşıma ve taksi esnafı ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı.

Otobüsler (31+ Koltuk): İstanbul’da 0. basamakta yer alan bir otobüs için prim 337 bin 829 TL’ye çıktı.

Taksiler: İstanbul’da en riskli taksi için prim 137 bin 510 TL olurken, en düşük taksi primi 22 bin 918 TL olarak kaydedildi.

Sigortasız araçlara ağır yaptırım

2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan ya da poliçesini süresi içinde yenilemeyen sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araç sahiplerine 1.246 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araç, sigorta işlemi tamamlanana kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.

Saha kontrollerinde trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere dijital platformlar üzerinden anında poliçe düzenleme imkânı tanıyabiliyor. Ancak sigorta yapılmadığı takdirde aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.