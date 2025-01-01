Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki uçağın yerini tespit etti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Havalimanında başarılı 3 tur atan uçak 2 saat sonra düştü

Eğitim uçağının sabah havalimanında 3 tur test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. Testte sorun yaşamayan uçak, havalandıktan 2 saat 20 dakika sonra Çal'a ters olarak zorunlu iniş yaptı. Eğitim uçağının düştüğü tarlaya ilk ulaşanlardan biri olan İsabey Mahallesi Muhtarı Hasan Ekici, “Saat 12.00 sıralarında tarlaya uçak düştü ihbarının gelmesinin ardından jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye hareket ettik. Uçağın ilk düştüğünü gören çoban Hilmi ağabeyden bilgi alarak bölgeye ulaştık. Uçak onun besihanesine yakın bir yere düşmüş. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde buraya ulaştık. Buraya geldiğimizde uçak ters vaziyette idi ve pilot arkadaşın durumu iyiydi. Pilot arkadaşı ambulansa kadar taşıdık. Kendisi hastanede tedavi altına alındı” dedi.

İnceleme başlatıldı

Eğitim uçağında Çardak Havaalanında gelen uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın bugün 2'si test olmak üzere 4 ayrı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.