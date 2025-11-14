AK Parti milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme tamamlandı. Hazırlanan teklifin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Pakette özellikle örgüt suçları, bilişim alanındaki ihlaller ve yerleşim yerlerinde silahla ateş açılması gibi eylemlere ilişkin önemli yaptırımlar öne çıkıyor.

Teklifte, bir örgütün faaliyetleri kapsamında çocukların suçlarda “araç” olarak kullanılması halinde, bu fiilden sorumlu örgüt yöneticilerine verilecek cezaların iki katına kadar artırılabileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin amacı, çocukların suç mekanizmalarına dahil edilmesini önlemek.

Paket, dijital alanda işlenen suçlarla mücadeleyi güçlendirmeye dönük adımlar da içeriyor. Ayrıca, şehir içinde silahla havaya ateş edilmesi gibi eylemlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Bu çerçevede meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezası, alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.

Cezalar yarı oranında artırılıyor

Ses ve gaz fişeği atabilen, kamuoyunda 'kurusıkı' olarak bilinen silahlarla ateş edilmesi hâlinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerçekleşen silahlı kutlamalarda cezaların yarı oranında artırılması planlanıyor.

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise 'trafikte yol kesme' eylemine ilişkin. Bu davranış Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak tanımlanacak. Buna göre, hukuka aykırı şekilde bir aracın durdurulması veya hareketinin engellenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar, aracın zorla başka bir yere götürülmesi durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.