34. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, dünyanın bir numaralı trend belirleyicisi WGSN’e de ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, dünyanın lider trend belirleyici firması WGSN’i konuk ediyor.

Fuar kapsamında gerçekleşecek WGSN sunumunda, sektörün 2025 tasarımlarına yön verecek trendlere dair ipuçları konuşulacak.

Semineri takip eden sektör profesyonelleri, ev ve mutfak eşyalarında yaşanacak değişimin şifrelerini Zuchex’te öğrenirken, 2025 sezonunun ana renklerinden baskı ve desenlere kadar pek çok detay hakkında da bilgi sahibi olabilecekler.

Yurt içi ve yurt dışından 1.500’ün üzerinde markanın, en yeni ve trend ürünlerini vitrine çıkarmaya hazırlandığı Zuchex, Tüyap Beylikdüzü’nde 34. kez kapılarını açacak. 19 – 22 Eylül tarihlerindeki organizasyon, sektörün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü tarafından gerçekleştirilecek seminerde, 2025 sezonuna ait tasarım trendleri paylaşılacak.