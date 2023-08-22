Zula - Europe, IDC/Games tarafından 2016. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, MMO,FPS,aksiyon oyunudur.Zula - Europe sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zula - Europe Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zula - Europe sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zula - Europe Minimum Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:İşlemci Pentium 4 - 2,4 Ghz, / Athlon XP 2500 +
  • RAM:2 GB RAM
  • Ekran Kartı:Intel HD
  • DX:Version 9.0c
  • İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10
  • Depolama Alanı:1 GB
  • NET:Broadband Internet connection

Zula - Europe Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Zup! Sistem Gereksinimleri Kaç GB? Zup! Sistem Gereksinimleri Kaç GB?
  • İşlemci:İşlemci Pentium 4 3.0 Ghz, Athlon XP 3000+
  • RAM:4 GB RAM
  • Ekran Kartı:Intel HD 4000
  • DX:Version 9.0c
  • İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10
  • Depolama Alanı:2 GB

Zula - Europe Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

IDC/Games tarafından yayınlanan, Zula - Europe oyununu indirebilmek için 1 GB depolama alanına sahip olmalısınız.