Zula - Europe, IDC/Games tarafından 2016. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, MMO,FPS,aksiyon oyunudur.Zula - Europe sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zula - Europe Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zula - Europe sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zula - Europe Minimum Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:İşlemci Pentium 4 - 2,4 Ghz, / Athlon XP 2500 +

RAM:2 GB RAM

Ekran Kartı:Intel HD

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10

Depolama Alanı:1 GB

NET:Broadband Internet connection

Zula - Europe Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zula - Europe oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:İşlemci Pentium 4 3.0 Ghz, Athlon XP 3000+

RAM:4 GB RAM

Ekran Kartı:Intel HD 4000

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10

Depolama Alanı:2 GB

Zula - Europe Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

IDC/Games tarafından yayınlanan, Zula - Europe oyununu indirebilmek için 1 GB depolama alanına sahip olmalısınız.