Zula - Europe, IDC/Games tarafından 2016. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, MMO,FPS,aksiyon oyunudur.Zula - Europe sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Zula - Europe Sistem Gereksinimleri
Zula - Europe sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zula - Europe sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Zula - Europe Minimum Sistem Gereksinimleri
Zula - Europe oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:İşlemci Pentium 4 - 2,4 Ghz, / Athlon XP 2500 +
- RAM:2 GB RAM
- Ekran Kartı:Intel HD
- DX:Version 9.0c
- İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10
- Depolama Alanı:1 GB
- NET:Broadband Internet connection
Zula - Europe Önerilen Sistem Gereksinimleri
Zula - Europe oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:İşlemci Pentium 4 3.0 Ghz, Athlon XP 3000+
- RAM:4 GB RAM
- Ekran Kartı:Intel HD 4000
- DX:Version 9.0c
- İşletim Sistemi:Windows 7, 8, 10
- Depolama Alanı:2 GB
Zula - Europe Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
IDC/Games tarafından yayınlanan, Zula - Europe oyununu indirebilmek için 1 GB depolama alanına sahip olmalısınız.