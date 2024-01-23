Tertemiz ve ışıl ışıl mavi ve berrak denizi ile, güneşin vücuda adeta sıcak bir üfleyiş sergilediği bir konum olarak belirlenmesi ile Antalya, özellikle Rusya vatandaşları olmak üzere, belli başlı Ülkelerden turist ağırlıyor. Antalya plaka kodu ne diye soracak olursanız onu da söyleyelim.

Nüfus olarak biraz yoğunluk görülse de, Antalya, özellikle bir çok Üniversitesiyle ve bir çok iş imkanı ile, birçok kişinin barındığı bir ilimizdir.

Geniş ve yaygın bir coğrafi konuma sahip olan Antalya, Akdeniz bölgemizde yer almaktadır ve Toros dağları gibi büyük dağları, bünyesinde bulundurmaktadır.

Antalya plaka kodu ise 07 dir.

Antalya Plaka Grupları:07 A 0001 – 07 A 995007 A 9951 – 07 A 997007 AB 001 – 07 AZ 99907 C 0001 – 07 C 123007 CAA 01 – 07 CZZ 9907 D 0001 – 07 D 999907 DA 001 – 07 DZ 99907 EA 001 – 07 EZ 99907 F 0001 – 07 F 999907 FA 001 – 07 FZ 99907 HA 001 – 07 HZ 99907 KA 001 – 07 KZ 99907 M 0001 – 07 M 161607 MA 001 – 07 MB 99907 S 0001 – 07 S 999907 SA 001 – 07 SZ 99907 T 0001 – 07 T 557807 VA 001 – 07 VZ 99907 ZA 001 – 07 ZZ 99907 Özel 001 – 07 Özel 99907 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999

Akseki Plaka Grupları:07 A 9951 – 07 A 997007 B 0001 – 07 B 999907 BA 001 – 07 BZ 99907 C 4476 – 07 C 450007 Özel 400 – 07 Özel 500

Alanya Plaka Grupları:07 E 0001 – 07 E 999907 H 0001 – 07 H 999907 N 0001 – 07 N 999907 NA 001 – 07 NZ 99907 NAA 01 – 07 NZZ 99

Manavgat Plaka Grupları:07 J 0001 – 07 J 500007 JA 001 – 07 JZ 99907 L 0001 – 07 L 999907 LA 001 – 07 LA 999

Elmalı Plaka Grupları:07 P 0001 – 07 P 999907 PA 001 – 07 PZ 999

Korkuteli Plaka Grupları:07 RA 001 – 07 RZ 999

Finike Plaka Grupları:07 TA 001 – 07 TZ 999

Gazipaşa Plaka Grupları:07 U 0001 – 07 U 999907 UA 001 – 07 UZ 999

Kumluca Plaka Grupları:07 V 0001 – 07 V 999907 VA 001 – 07 VZ 99907 VAA 01 – 07 VZZ 99

Kaş Plaka Grupları:07 Y 0001 – 07 Y 9999

Serik Plaka Grupları:07 YA 001 – 07 YZ 99907 YAA 01 – 07 YZZ 99

Demre Plaka Grupları:07 Z 0001 – 07 Z 9999