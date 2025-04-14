Doğru duydunuz. Bu sıradan bir diyet değil, aşırı efor sarf etmeden zayıflamanıza yardımcı olacak, zekice tasarlanmış 7 günlük bir beslenme planı. Dukan diyeti beslenme alışkınlıklarınızı değiştirip sağlıklı bir şekilde beslenmenizi sağlar ve bunun sonucunda bir daha geri alma korkusu olmadan kilo verebilirsiniz. Dukan diyetine uygun birçok besleyici gıda bulunmaktadır. Tüm gününüzü tükenmiş hâlde geçirmeye elveda deyin. Dukan diyeti dört aşamadan oluşmaktadır: atak, seyir, güçlendirme, koruma. Bu beslenme planının en iyi tarafı, vermek istenilen kiloya göre ayarlanabilmesidir. Dukan Express diyeti 7 gün sonunda 5 kilo vermenizi sağlayabilir.

Dukan Ekspres Diyetiyle Nasıl Zayıflanır?

Dukan ekspres diyeti, klasik beslenme planındaki gıdaları temel alır 7 günde 5 kilo vermek istiyorsanız sizin için hazırladığımız bu yazıyı okumanızda yarar vardır.

1. Tükettiğiniz Gıdaları Tanıyın

Beslenme planı çoğu gıdayı tüketmenize izin verse de belirli noktalara ağırlık vermek çok daha iyi sonuçlara yol açmaktadır.

Dukan diyeti boyunca tüketebileceğiniz gıdalar:

1. Protein

Protein ağırlıklı besinlerin her gün tüketilmesi elzemdir. Protein açısından zengin besinleri istediğiniz miktarda yiyebilirsiniz.

2. Sebze

Sebze tüketimi sağlıklı bir beslenme planının olmazsa olmazıdır. Diyetin ikinci gününden itibaren öğünlerinize sebze eklemelisiniz.

3. Meyve

Üçüncü günden itibaren her gün en az bir adet meyve tüketmelisiniz.

4. Tam Tahıllı Ekmek

Öğünlerinizde ekmek tüketmenize izin verilse de aşırıya kaçmamalısınız.

5. Peynir

Peynir oldukça besleyici ve lezzetlidir. Diyetin son üç gününde, günlük iki dilimden fazla olmamak şartıyla tüketebilirsiniz.

6. Nişastalı Gıdalar

Nişastalı gıdalar büyük bir enerji kaynağıdır. Öğünlerinize aşırıya kaçmayan miktarlarda ekleyebilirsiniz.

7. Zevk İçin Tüketilen Gıdalar

Yukarıda belirtilen maddelerin dışında kalan gıdaların kilo vermenize yararı yoktur ve sadece kişisel zevk için tüketilmektedir ancak diyete sadık kalmanıza yardımcı olurlar.

Protein kaynakları ve sebze tüketiminde herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Bu şekilde hem kilo verip hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin miktarını alırsınız.

2. Dukan Piramidine Önem Verin

Her gün bir yemek kaşığı kepek tüketmeniz zaruridir.

Piramidin temeli olan ilk günde sadece protein bakımından zengin gıdalar tüketilmelidir. Bunlar:

Yağsız et

Kümes ürünleri

Balık

Deniz kabukluları

Yağsız süt ürünleri

Yumurta

Diyetin ikinci gününde öğünlerinize sebze ekleyebilirsiniz.

Piramidin ilk iki katı hızlandırılmış Dukan diyetinin en önemli parçalarıdır. Bu nedenle protein ve sebze tüketimine herhangi bir sınır getirilmemiştir.

Dengeli bir şekilde beslenebilmek için üçüncü günde muz, üzüm ve kiraz dışındaki meyveleri tüketmeye başlayabilirsiniz. Üçüncü ve yedinci günler arasındaki sürede günde 3-4 meyve tüketebilirsiniz.

Diyetin dördüncü gününden itibaren arada kendinizi şımartabilirsiniz. Dördüncü ve yedinci günler arasında günde 1-2 dilim ekmek tüketimine izin verilmektedir. Beşinci günden itibaren günde 1-2 dilim peynir tüketilebilir.

Altıncı günden itibaren aşırıya kaçmamak şartıyla nişasta içeren gıdalar tüketebilirsiniz. Örnek olarak:

Patates

Makarna

Pirinç

Mısır

Yulaf

Muz

Fasulye

Hızlandırılmış Dukan diyetinin son gününde başarınızı kutlayabilirsiniz. Yedinci günde hile öğüne izniniz var. Son gününüzde tüketebilecekleriniz:

Ufak dilim pasta

Bir kadeh şarap

Atıştırmalık

Bir dilim pizza

Diyet sırasında canınızın çektiği bir gıdadan ufak miktarlarda

Hızlandırılmış Dukan diyeti sağlıklı ve zevk için tüketilen gıdalar arasında bir ayrım yapmakta ve zevk için tüketilen gıdaları zaman zaman tüketmenize izin vermektedir.

3. Egzersiz Yapın

Kilo verebilmek için Dukan diyetinin tüm kurallarını uygulamanız gerekmektedir. Bu beslenme planı Dukan diyetinin hızlandırılmış hâlidir.

Bu nedenle egzersiz yapmak büyük bir önem taşımaktadır. İlk gününüzde 10 dakikalık bir yürüyüşle başlayıp ilerleyen günlerde bu süreyi artırabilir ve diyetinizin son gününde 30-40 dakikalık egzersizler yapabilirsiniz.

7 gün sonunda günlük egzersizlerinize devam ederek eski beslenme tarzınıza geri dönebilir veya 7 günlük bir diyete daha girebilirsiniz. Ne kadar yağ yakmak istediğiniz size kalmış.

Hızlandırılmış Dukan diyeti zayıflamak ve beslenme alışkınlıklarınızı çok değiştirmeden sağlıklı bir yaşam sürmenin etkili ve verimli bir yoludur.

Zayıflamak istiyorsanız beslenme programınızdan sapmamanız ve tüm kurallara uymanız büyük önem taşımaktadır. Bol şans!