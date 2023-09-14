Kredi notu kişilerin finansal hayatının başladığı andan itibaren gelişen ve fatura ödemlerinden kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları ve banka kaynaklarına başvuru sıklığı gibi faktörlerden etkilenerek kişinin ekonomik hayattaki prestijini tayin eder. Kredi notu düşük olan biri finansal hayatında kaybolan güveni tekrar aynı banka kaynaklarını kullanarak kazanma yoluna gider.

Kredi notu özellikle zamanında ödenmemiş ve takibe düşmüş kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle daha fazla düşüş göstermektedir. Bankalar da kredi başvurusunda bulunan müşterisinin geçmiş dönem kredi ve kredi kartı borcu ödeme alışkanlıklarını değerlendirmeye alarak başvuruda bulunan krediye onay verme yada vermeme yönünde davranış geliştirirler. Kredi notu düşüklüğü nedeniyle başvuruda bulunulan krediye onay verilmediğinde bu notu yükseltme yönünde banka ürünlerini tekrar aktif şekilde kullanmaya başlanmalıdır. Bunun için;

Kredi veya kredi kartına ait borçların tamamını ödeyerek kapatmalısınız Bankada vadesiz bir hesap açın ve maaşınızın buraya yatmasını sağlayın Faturalarınızı Otomatik ödeme talimatlı olarak bankaya vermelisiniz. Bankada vadeli bir hesap açın ve bir miktar paranızı buraya yatırın Kredi kartı sayınızı tek’e düşürün ve diğer Bankalar da var olan tüm kredi kartlarını kapatın Ufak limitli kredi kartı başvurusunda bulunun ve ödemlerini geciktirmeden ve düzen içinde yapın Açtırdığınız vadeli hesaba ait vade süresi dolduğunda hesabı kapatın ve vade süresi daha uzun olan başka bir vadeli hesap açtırın Yakınlarınıza ait faturalar varsa onların da hesabınızdan ödenmesi için girişimde bulunun Alışverişlerde nakit ödeme seçeneği yerine kredi kartı ile ödeme seçeneği tercih edilmelidir. Bankaya kredi başvurusunda bulunularak vade süresi dolmadan tüm borçlar ödenerek kapatılmalıdır.

Kredi notunun yükselmesi kredi onayının garantisi niteliğinde midir?

Kredi notu bankaların ilk sırada önem verdiği bir değerdir. Gelecekte alınacak bir kredi veya kredi kartının ödemesinin aksamadan yapılabilmesi ihtimali geçmiş veriler dikkate alınarak elde edilen kredi notu ile ölçülür. Bu, alınacak kredinin garantisi niteliğinde değildir ama bir öngörü imkânı kazandırır. Kredi notundan başka gelir durumu ile ilgili sunulacak belgeler ve kurum garantisi altında çalışıyor olmak da önemsenen diğer konulardandır

Kredi notunun olması istenen minimum seviye kaçtır?

Kredi notu 1 ila 1900 Aralığında belirlenen bir noktada yer alan ve 1400 ve üstü puanların risk seviyesinin düştüğü kredi vade ve miktarının da puan artışıyla orantılı arttığı bir sistem üzere kuruludur. Bankaların aylık olarak risk merkezine ilettiği verilerden matematiksel hesaplama metoduyla kredi notu elde edilir. Bu veri sürekli güncellenen ve finansal durumu tüm açıklığıyla gösteren bir bilgidir.

Kredi başvurusunda bulunan tüketici kredi notunun düşüklüğü nedeniyle olumsuz yanıt aldığında banka ürünlerini tekrar aktif bir şekilde kullanmaya başlayarak bu sorunu aşabilir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ödeme disiplinsizliklerinin neden olduğu bu durum kişiyi itibarsızlaştırmış kredibilitesini düşürmüştür. Tekrar kredi alabilir müşteri pozisyonuna gelmek kullanılan banka ürünlerinde düzen ve disiplinin sağlanmasıyla elde edilir.