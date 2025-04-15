Başkan Muhittin Böcek, 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun bu yılki temasını ise ‘Çevre ve Teknoloji’ olarak açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek’in 2010 yılında Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde başlattığı ve 2021 yılından itibaren yapılmayan “Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu” yeniden kapılarını açıyor. Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

EN YENİ TEKNOLOJİLER TANITILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleri ve Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirecek 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun bu yıl ki konusu ‘Çevre ve Teknoloji olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını desteklemek amacıyla düzenlenen 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın şehrin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Muhittin Böcek, “Fuarda belediyelerimiz ulusal ve uluslararası teknolojilerle tanışması, belediyecilik alandaki en yeni teknolojiler ile hizmetleri tanıma ve tanıtma fırsatı bulacak. Çevre ve Teknoloji temamızla gerçekleşecek fuarımızda sektör profesyonelleri ile bilgi alışverişinde bulanarak belediyeciliğe dair her şeyi bulabileceğiz” dedi.

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

10. Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, 18 Nisan Cuma günü saat 11.00’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek’in açılış konuşmaları ile başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saat 14.30’da ise fuar ile birlikte eş zamanlı yapılan 10. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Çevre Korumada Yerel Yönetimlerin Sorumluluklarının ele alınacağı sempozyumun ilk oturumda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ruşen Keleş konuşmacı olarak katılacak.

BELEDİYECİLİK PROJE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

10. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ikinci oturumu 19 Nisan Cumartesi Günü “Çevre Politikaları ve Teknoloji İlişkisi” başlığında gerçekleştirilecek. Sempozyumun 3. oturumu ise “Çevreyi Korumanın Yolları ve Aktörleri” konuları değerlendirilecek. 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Toplantısına da ev sahipliği yapacak. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve komite üyeleri katılacak. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin Meclis Toplantısı ise 20 Nisan Pazar Günü saat 11.00’de Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda yapılırken, toplantıdan sonra ise 9. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirilecek.