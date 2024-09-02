Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Rıza Topkül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir şekilde kutlamak için Türkiye’nin en yüksek 5 dağının zirvesine tırmandı. Topkül, üç dağcı arkadaşıyla birlikte bu zorlu tırmanışları 10 gün içinde tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Tırmanış Serisi ve Zirve Başarıları

Rıza Topkül ve ekibi, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’ndan başlayarak, sırasıyla 4 bin 135 metre rakımlı Cilo Dağı, 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, 3 bin 937 metre rakımlı Kaçkar Dağı ve 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı’na tırmandı. Bu süreçte, her zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı ve Türk Bayrağı dalgalandırıldı.

Topkül, son bir yıldır bu proje için hazırlandıklarını belirtti. “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetle, 10 günde ülkemizin en yüksek 5 dağının zirvesine tırmandık. Böylece tarihi bir başarıya imza attık. Her çıktığımız zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andık ve Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Tırmanışlarımızı başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Teşekkür ve Destekler

Rıza Topkül, projedeki destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti. Başarılarının arkasında Başkan Özdemir’in desteğinin büyük rol oynadığını ifade eden Topkül, bu tür projelerin ülkenin zengin doğal güzelliklerini tanıtmada ve ulusal bayramları anlamlı bir şekilde kutlamada önemli olduğunu vurguladı.