Alanı dolduran kalabalık, Aksoy’un katılımını “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” sloganlarıyla ve yuhalamalarla protesto etti. Bazı katılımcıların "Hangi yüzle buraya geldin?" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un adı anons edildiği anda, kalabalıktan yuhalamalar yükseldi. Tepkilerin büyümemesi için güvenlik görevlileri, alandaki protestocuları sakinleştirmeye yönelik uyarılarda bulundu. Protestolara rağmen Aksoy, tören düzenini bozmadan saygı duruşuna katıldı ve ardından çelenk sunma görevini tamamladı.