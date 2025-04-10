Gram altın 3.870,86 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.921,78 TL oldu. 22 ayar altının alış fiyatı 3.538,50 TL, satış fiyatı ise 3.729,88 TL olarak belirlendi.

Takı ve süs eşyalarında tercih edilen 14 ayar altının alış fiyatı 2.118,77 TL olurken, satış fiyatı 3.041,76 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 6.342 TL'den alınırken, satış fiyatı 6.410 TL'ye yükseldi. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6.322 TL, satış fiyatı ise 6.399 TL olarak kaydedildi.

Daha büyük yatırımlar için tercih edilen yarım altın 12.684 TL'den alınıp, 12.817 TL'den satılırken, tam altının alış fiyatı 25.289 TL, satış fiyatı ise 25.516 TL oldu.