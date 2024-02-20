Başiskele Kılıçarslan Mahallesinde bulunan yaklaşık 100 yaşındaki çınar ağacının bakım ve tedavisi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi İsmail Demircan Caddesi üzerinde yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunan yaklaşık 100 yaşındaki çınar ağacının bakımı ve tedavisini gerçekleştirdi.

Ekipler, ilk olarak ağaçta oluşan hasara müdahale etti. Budanarak böcek ve mantar ilaçları ile yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu yapıldı. Daha sonra ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükler temizlenerek, gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırıldı. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü. İlaçlama çalışmasından sonra tedavi edilen bölgenin kapatma işlemi yapıldı. Ayrıca kurumuş tehlike arz eden ve kırılma riski taşıyan dalların budaması gerçekleştirildi.