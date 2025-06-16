Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Gökkurt, sonsuzluğa uğurlandı.
1923 doğumlu Kepirtepe Öğretmen Okulu mezunu Mehmet Gökkurt, dün akşam saatlerinde vefat etti. Gökkurt’un cenazesi, İstiklal-Kurtpınar Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Muratlı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye; Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Savaş Derviş Eskicioğlu, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı mensupları ile yakınları katıldı.
Kaynak: İHA