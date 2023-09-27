Eskişehir'de ailesinin 12 yıl sonra kayıp başvurusunda bulunduğu Sibel Yenigün'ün en son görüştüğü kişinin o dönem gönül ilişkisi yaşadığı fırıncı Murat Şensöz olduğu belirlendi.

2011 yılından bu yana kayıp olan Sibel Yenigün'ün ailesi, kızlarından uzun yıllardır haber alamamanın acısıyla polise başvurdu. Bu kayıp başvurusu, Eskişehir'in gizemli bir cinayet olayını gün yüzüne çıkardı.

Polis ekipleri, Sibel Yenigün'ün son görüştüğü kişiyi tespit etmek için çalışmaya başladı. Araştırmalar sonucunda, Yenigün'ün o dönemde bir gönül ilişkisi yaşadığı fırıncı Murat Şensöz'ün son görüştüğü kişi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 6 aylık bir sürecin ardından, polis Şensöz'ü gözaltına aldı. Şensöz'ün sorgusunda ise dehşet verici bir itiraf geldi. Şensöz, Sibel Yenigün'ü 2011 Kasım'ında tarım ilacıyla zehirleyip öldürdüğünü ve cesedini Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki bir ormana attığını itiraf etti.

Şensöz'ün itiraflarının ardından, aynı suça yardım etmekle suçlanan yeğeni Fevzi Şensöz de gözaltına alındı.

Sorgulamaların ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şensöz ve yeğeni Fevzi Şensöz, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Ancak Sibel Yenigün'ün cesedi hala bulunamadı. Polis ve AFAD ekipleri, Şensöz'ün ifadeleri doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın incelenmeye devam ettiğini ve soruşturmanın tüm detaylarıyla sürdürüldüğünü açıkladı.