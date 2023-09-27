Düzce'de bir plastik ürünler üreten fabrikada çalışan 43 yaşındaki Ümit Özsoy, üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Ümit Özsoy, dikkatsizlik sonucu vücudunu pres makinesine kaptırdı. Mesai arkadaşları hızla müdahale etmeye çalıştılar, ancak ne yazık ki kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Ümit Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, talihsiz işçinin cenazesi Düzce Üniversitesi morguna nakledildi.