Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi’nde tarım sezonu boyunca çalışan mevsimlik tarım işçileri, zorlu yaşam koşullarına rağmen üretime katkı sunmaya devam ediyor. Şanlıurfa başta olmak üzere Hatay ve farklı illerden gelen yüzlerce işçi, daha iyi barınma, eğitim ve temel yaşam koşulları talep ediyor.

Mevsimlik işçilerin temsilcisi (çavuşu) Halil Yüksel, yaklaşık 52 ailenin ve çocuklarla birlikte 300’ü aşkın kişinin bölgede yaşadığını belirterek, her yıl yaklaşık altı ay boyunca İnegöl’de tarım işlerinde çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, çilek, armut, şeftali, elma, fasulye hasadı ile fidan çapası gibi birçok tarımsal işte görev aldıklarını ifade ederek, iş konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ancak yaşam koşullarının iyileştirilmesini beklediklerini dile getirdi.

“İş verenlerimizden memnunuz. İş konusunda sıkıntımız yok. Ama çadırlarda yaşamak çok zor. Devletimizden konteyner istiyoruz.”

“Çadırlarda sağlıksız koşullarda yaşıyoruz”

Sekiz yıldır mevsimlik tarım işçisi olarak farklı bölgelerde çalıştığını anlatan Yüksel, ailelerin çadırlarda kaldığını ve özellikle çocukların sağlığının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çadırların sinek, yılan ve diğer hayvanlara karşı korumasız olduğunu belirten Yüksel, alerji ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Lavabo ve duş eksikliği en büyük sorunlardan biri

Mevsimlik işçilerin en büyük sıkıntılarından birinin hijyen koşulları olduğunu vurgulayan Yüksel, tarladan dönen işçilerin kullanabileceği sağlıklı lavabo ve duş alanlarının bulunmadığını söyledi.

“Lavabo ve duş yerlerimiz naylonlardan oluşuyor. Hiç hijyenik değil. Tarladan gelen işçilerimiz çok zorlanıyor.”

Yüksel ayrıca suyun kartlı sistemle kullanıldığını, aylık 40-45 bin lira elektrik faturası ödediklerini belirterek, su ücretlerinin kaldırılmasını talep etti.

Çocukların eğitim süreci yarıda kalıyor

Mevsimlik göç nedeniyle çocukların eğitim hayatının da olumsuz etkilendiğini söyleyen Yüksel, eğitim öğretim yılının büyük bölümünü kaçırdıklarını ifade etti.

Çocukların yalnızca yaklaşık dört ay okula devam edebildiğini belirten Yüksel, köy okullarında uyum sorunları yaşandığını ve bu nedenle bazı ailelerin çocuklarını okula göndermediğini dile getirdi.

“Burada bir eğitim konteyneri ya da eğitim kampı kurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim alabileceği ve bir öğretmenin ilgilenebileceği bir ortam olursa çok mutlu oluruz.”

“1200 kilometre uzaktan çalışmaya geliyoruz”

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinden yaklaşık 1200 kilometre yol kat ederek İnegöl’e geldiklerini söyleyen Yüksel, bu yıl 16 Nisan’da başladıkları sezonun 8 Kasım’a kadar devam edeceğini belirtti.

Günlük yevmiyelerinin 1.100 lira olduğunu ifade eden Yüksel, artan yaşam giderleri nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçileri, konteyner barınma alanları, temiz su, hijyenik lavabo ve duş imkanları ile çocukların eğitimine yönelik kalıcı çözümler beklediklerini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.