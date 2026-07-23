Özel sektörde çalışıyorsan vay haline. Az sonra yazacaklarım her patron için geçerli değil onu başta belirtmek isterim.

Fakat ülke genelinde çalışan her 10 işçiden en az 6’sı maalesef çok zor şartlar altında çalışıyor. Aldıkları paraya mı yansınlar yoksa patronların kaprislerine ya da kendini patron zanneden müdürlere mi? Ya da yenilen haklara mı? Örneğin özel ya da kamu kurumu fark etmez, bir işçi günde 8 saat çalışabilir, 8 saatten fazla çalıştırılamaz. Kamu kurumlarında bu kural çok güzel uygulanıyor, gerçi uygulanmak zorunda. Ama özel sektörde lafta oluyor bu işler. İşçi sabah 08.00'de işe başlar, akşam patron ne zaman çıkabilirsiniz derse o zaman çıkabilir. Yeri gelir 21.00'de çıkarsın, yeri gelir 23.00'da da çıkarsın. Sen o işe mecbursun diye her türlü zorluğu çıkarırlar. Çünkü bu işten çıkarsan ele ayağa düşeceğini her istediklerini mesnetsizce yaptırırlar. Fazladan çalıştınız diyelim, insan demez mi arkadaş ertesi gün biraz geç gel diye? Vicdan denilen bir şey var, artık kalmamış bu. Hepsi için geçerli değil tabi ki. Bir de patronların en çok sinirlendiği ve tahammül edemediği konulardan biri hastalıktır. Bazı patronlar, çalışanların hastalanmasını işten kaytarma bahanesi olarak görebiliyor. Aslında çok da güzel bir laf aklıma geliyor ‘’KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ’’ ne güzel değil mi? İnsan nasılsa karşısındakini öyle sanıyor.

SAYGILARIMLA…