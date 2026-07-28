Sektörel bazlı yaşanan küresel krizlerin çözümü noktasında ciddi bir arayış var. Bu açıdan baktığımızda İnegöl mobilyacısı da bu kısır döngüde yeni hamleler yapmaya çalışıyor.

Silahların ve bombaların susmadığı dünyada kendi egolarını tatmin eden dünya liderleri Rus ruleti oynarken, on’larca ülke ekonomik iflasın eşiğine geldi neredeyse…

Denizde ve karada yeraltı zenginliklerine çökmek için çıkarılan savaşlar ve iç karışıklıklar maalesef dünyanın dengesini bozdu.

Küresel güç olma yolunda çalışmalar yapan Türkiye, görünürde en az etkilenen ülkelerden biri. Etkilenmemesi de mümkün değil.

Ancak yaşanan her kriz yeni fırsatlar doğuruyor. İşte bugün tamda bahsedeceğim konu bu.

Batı Afrika’nın öksüz ve yetim bırakılmış Müslüman ülkesi olan Somali, İnegöl için yeni bir fırsat kapısı olabilir.

Terör ve açlığın gölgesinde büyük bir sınav vermiş olan Somali, 10 yıl öncesine göre daha güvenli bir yer haline gelmiş.

5 günlük Somali seyahatimde bu ülkede ki fırsatları inceleme şansım oldu.

Evet halen Türkiye’nin en az 50 yıl gerisindeler.

Evet halen güvenlik bir sorun.

Ancak Somali’de Türk olmak bir ayrıcalık. Tüm ülkelerin yok saydığı bu ülkeye tek sahip çıkan devlet Türkiye olmuş.

Marketlerde ki ürünlerin neredeyse yarısı Türk markaları.

Altyapı noktasında ciddi sıkıntılar olmasına rağmen, başkent Mogadişu’da binlerce yeni bina yükseliyor.

Ülkede mobilya bulma noktasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir kaç Türk firması dışında mobilyacı yok. İnegöl ise hiç yok.

Ben 10 yıl sonra Somali’nin Doğu Afrika’nın yıldızı olacağını düşünüyorum.

Gelişimini devam ettiren Somali’de ülkemizde okuyup ülkesine dönen binlerce genç var. Ana dilleri gibi Türkçe konuşuyorlar. Bu gençlerle ortak çalışmalar yapılırsa, Somali’de büyük bir ticaretin olacağını düşünüyorum.

Özellikle Somali’de çok güçlü olan İHH’dan destek alınabilir. İnanılmaz derecede yetişmiş, insan gücü var. Türkçe bilen Somalilerin bir bölümü şimdiden devletin önemli kurumlarına yerleştirilmişler. 10 yıl sonra bu ülkeyi Türkiye’de okumuş gençler yönetecekler .

Kimileri bakan, kimileri milletvekili olacak.

Türkiye’ye aşık bu gençlerle muhteşem bir hikaye yazılabilir.

Somali’de çok etkin bir büyükelçiliğimiz var. Türk Hastanesi ve Türk Üniversitesi var. Maarif okulları var.

Türk diplomatlarımızın ve İHH’nın etkin olduğu Somali’ye ilk giden mobilyacıların çok kazançlı olacağını düşünüyorum. Saygılarımla…