Bilecik’te trafik kurallarını ihlal eden 129 araç ve sürücüsüne toplamda 128 bin 847 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 216 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde 71 sürücüye ‘Hatalı Park’, 26’sına ‘Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak’, 10 kişiye ‘Trafik Levhalarına Uymamak’, 6’sına ‘Motosiklet Sürücülerinin Kask Takmaması’, 6 vatandaşa ‘Engelli Yerine Park Etmek’, 4 sürücüye ‘Görüşü Engelleyecek Cam Filmi Kullanmak’, 1 kişiye ise ‘Yasal Sınırlar Üzerinde Alkollü Araç Kullanmak’, 1 araca ‘Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak’, 1’ine ‘Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak’, 1 araca ‘Gece sis ışıklarını aykırı kullanmak’, 1 sürücüye ise ‘Kırmızı ışık kuralına uymamak’, 1 araca ‘müzik cihazlarını kamumun huzurunu bozacak şekilde kullanmak’, maddeleri gereğince toplamda 129 araç ve sürücüsüne 128 bin 847 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetlemelerde yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanan sürücünün ehliyet iptali yapıldı.