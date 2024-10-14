Gram altın, saat 09:25 itibarıyla alış fiyatı 3.035,31 TL, satış fiyatı ise 3.077,47 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın, 09:25'te 1.664,10 dolar civarında işlem görürken, Kapalıçarşı kuyumcularının serbest piyasada gram altın için alış fiyatı 2.663,80 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, 22 ayar altının gramı 2.773,59 TL, 14 ayar altının gramı ise 1.648,06 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 4.972 TL, satış fiyatı ise 5.021 TL olarak kaydedilirken, eski çeyrek altın alış fiyatı 4.911 TL, satış fiyatı 4.975 TL olarak belirlendi.

Yarım altın 9.913 TL'den alınıp 10.036 TL'den satılırken, tam altın alış fiyatı 19.826 TL, satış fiyatı ise 20.001 TL olarak güncellendi.