Sabah saatlerinde kaydedilen verilere göre, altının alış ve satış fiyatlarında hafif gerilemeler yaşandı.
Kapalıçarşı’da gram altın 3.511 TL’den alınırken, 3.559 TL’den satılıyor. Çeyrek altın 5.754 TL alış, 5.809 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 11.508 TL’den alınıp 11.618 TL’den satılıyor.
Öte yandan, tam altın 22.945 TL’den alınırken, satış fiyatı 23.140 TL olarak belirlendi. 22 ayar altın 3.210 TL’den alınıp, 3.387 TL’den satılırken, 14 ayar altın ise 1.916 TL alış, 2.807 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ