

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular.

Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde hızla seyreden araç, takip eden polis otosuna çarpıp kontrolden çıkmasına neden oldu. Kontrolünden çıkan polis otosu seyir halindeki 2 araç ile çarpıştı.

Şüpheli ise hızla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.