15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram öncesi yoğunluk yaşandı. Bayram tatili için son güne kalan vatandaşlar, ek seferler ile seyahat etmek için otogara geldi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları talebe yetişebilmek için ek seferler koydu.

“Otogar diğer günlere göre daha yoğun”

Tatile gittiğini söyleyen Gamze Türker, “Bursa’ya gideceğim. Otogar diğer günlere göre daha yoğun. Bilet bulmakta zorlanmadım. Bursa’ya tatile gidiyorum” dedi.

“Otogarda bayağı bir yoğunluk var, yer bulamadık”

Bayramda ailesini görmek için gittiğini ifade eden Murat Yetimoğlu “Otogarda bayağı bir yoğunluk var. Yer bulamadık. Son güne kaldım. İşten dolayı yeni gidiyoruz. Giresun’a hem Kurban Bayramı hem tatil için gidiyorum” şeklinde konuştu.