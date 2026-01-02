Şehir genelinde çevre koruma yatırımlarına ağırlık veren SASKİ, yıl boyunca 8 farklı arıtma tesisinde toplam 49 milyon 767 bin metreküp atık suyu arıtarak doğaya deşarj etti. Kaçak su kullanımına karşı da denetimlerini sıkılaştıran ekipler, 27 binden fazla adreste kontrol yaparak israfın önüne geçti. Ayrıca, Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kente 50 yeni yeraltı su kaynağı kazandırılarak sisteme entegre edildi.

Şehrin gelecekteki su arz güvenliğini sağlamak için Ballıkaya Barajı isale hatları ve Kaynarca İleri Biyolojik Arıtma Tesisi gibi stratejik projelerde adımlar atıldı. Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerini kapsayan 108 kilometrelik yeni içme suyu hattı projesi için de ihale süreçleri başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapı yatırımlarının 2026 yılında da su kaynaklarını koruma ve kesintisiz hizmet odaklı süreceğini ifade etti.