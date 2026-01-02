Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, kentin ana ulaşım merkezi olan terminal binasında geniş bir temizlik programı uyguladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren çalışmalarda, terminalin iç ve dış alanları ile yolcu peronları dezenfekte edildi. Ortak kullanım alanları yıkandı Çalışmalar kapsamında; peronlar, yolcu bekleme salonları ve oturma grupları başta olmak üzere tüm ortak kullanım noktaları tazyikli suyla yıkandı. Zemin ve tavan kısımlarının da temizlendiği çalışmada, terminal binası günlük yolcu trafiği öncesinde hijyen kurallarına uygun hale getirildi.

Kaynak: İHA