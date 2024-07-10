Çeşme'de bir mekan, kafe kalabalık görünsün diye part time müşteri almaya başladı. İşte verilecek günlük maaş. Akşam saat 18.00 ile 22.00 arasında 4 saat çalıştırmak üzere yapılacak kadın erkek alımında personellere 1500 TL günlük yevmiye verileceği açıklandı.

Sosyal medyada gündem olan ilanda; "Çeşme marinada bulunan kafemize akşam 18.00 ile 22.00 arası dublör (fake müşteri) kadın + erkek ihtiyacı vardır ilgilenenler buraya dönüş yapabilir. 1500 TL + bir yerli içecek ikram." İfadeleri yer aldı.

Söz konusu iş ilanı kısa sürede sosyal medya üzerinde yayıldı ve günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Günde 1500 lira verilmesi ile birlikte kişi burada 1 ay çalışması durumunda memurdan daha fazla para kazanabilecek. Başvuru için henüz bir detay paylaşılmadı.

Muhabir: İBRAHİM USLU